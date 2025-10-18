Fiorentina, i convocati per il Milan: la decisione su Moise Kean

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la partita contro il Milan, domani alle 20:45 al Meazza. Buone notizie per Stefano Pioli che recupera Moise Kean. Assente il centrocampista marocchino Amir Richardson. Presente tra i convocati Simon Sohm, dopo i problemi legati alla fascite plantare. Ecco la lista completa:
