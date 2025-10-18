Viola News
Fiorentina, i convocati per il Milan: la decisione su Moise Kean

La lista dei convocati della Fiorentina per la gara con il Milan. Ecco la decisione di Stefano Pioli su Moise Kean
La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la partita contro il Milan, domani alle 20:45 al Meazza. Buone notizie per Stefano Pioli che recupera Moise Kean. Assente il centrocampista marocchino Amir Richardson. Presente tra i convocati Simon Sohm, dopo i problemi legati alla fascite plantare. Ecco la lista completa:

  • Portieri: LEZZERINI, DE GEA, MARTINELLI;

  • Difensori: COMUZZO, DODO, FORTINI, GOSENS, KOUADIO, PABLO MARÍ, PARISI, PONGRAČIĆ, RANIERI, VITI;

  • Centrocampisti: FAGIOLI, FAZZINI, MANDRAGORA, NICOLUSSI CAVIGLIA, SOHM, NDOUR, SABIRI;

  • Attaccanti: DZEKO, GUDMUNDSSON, KEAN, PICCOLI.

