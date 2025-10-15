Dodò, Fazzini e Sohm: Pioli sorride e recupera un trio fondamentale

Il Corriere dello Sport sul recupero degli infortunati

La Fiorentina è tornata ad allenarsi al Viola Park dopo le quarantotto ore di riposo concesse da Stefano Pioli per recuperare energie in vista della sfida di domenica sera a San Siro contro il Milan di Massimiliano Allegri. Sono rientrati i primi nazionali, Dzeko e Kospo, reduci dagli impegni con la Bosnia, mentre entro domani è previsto l’arrivo degli altri giocatori impegnati con le rispettive selezioni. Tra questi non ci sarà Kean, rientrato in anticipo a Firenze dopo l’infortunio alla caviglia riportato con l’Italia nella partita contro l’Estonia, che ha destato una certa preoccupazione nello staff viola.

L’attaccante, classe 2000, ha subito iniziato un programma di terapie e lavoro specifico per favorire il recupero e provare a rientrare il prima possibile. Kean, motivato a tornare in campo, sta seguendo scrupolosamente le indicazioni mediche con l’obiettivo di essere disponibile già per la gara del 26 ottobre contro il Bologna. Pioli punta molto sul suo rientro, considerando il peso offensivo dell’ex Juventus e la necessità della squadra di ritrovare continuità dopo un avvio di stagione altalenante.

Dall’infermeria arrivano comunque segnali incoraggianti: Dodo, Fazzini e Sohm sono tornati ad allenarsi in gruppo dopo i rispettivi acciacchi. In particolare Sohm ha finalmente superato la fascite plantare che lo aveva costretto a saltare alcune partite e la convocazione con la Svizzera. Tutti e tre hanno partecipato alla partitella di fine seduta e, salvo imprevisti, dovrebbero essere regolarmente a disposizione per la trasferta di Milano, contribuendo a restituire a Pioli un gruppo sempre più vicino alla condizione ottimale. Lo scrive il Corriere dello Sport.