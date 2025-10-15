Viola News
La Nazione

Tifosi viola a San Siro: ecco quanti saranno a sostenere la Fiorentina

Il tifo viola pronto a sostenere la Fiorentina
È ancora presto per fare una stima precisa su quanti tifosi viola saranno presenti domenica a San Siro per il big match Milan-Fiorentina ma tutto lascia pensare che, nel terzo anello del Meazza, alla fine saranno circa mille i sostenitori gigliati presenti al match.

Un numero non eclatante ma che di certo fa capire come l'affetto del tifo non verrà meno neanche in un momento così difficile come quello che sta vivendo la squadra di Pioli, alle prese con una classifica pessima e un calendario a dir poco proibitivo. Lo scrive la Nazione.

