Gudmundsson torna al VP. Gazzetta: “La posizione di Pioli e della società sul 10”

La Gazzetta dello Sportsi sofferma su Albert Gudmundsson.Oggi farò rientro al Viola Park e Stefano Pioli spera di aver recuperato da punto di vista mentale il suo numero 10:
Gudmundsson farà rientro a Firenze nella giornata di oggi
Per Firenze intanto il numero 10 è diventato una sorta di tormentone perché la qualità è indiscussa, ma la resa non è stata finora all'altezza del talento. La nazionale islandese riconsegna comunque alla Viola un calciatore rigenerato e se l'ultima volta, a settembre, era rientrato in città con un piccolo fastidio fisico, questa volta nel suo trolley ci sono due gol, una traversa e due assist a riempirlo di autostima. Ha la fiducia della società così come dell'allenatore e non ci sono apparenti ostacoli alla sua esplosione a Firenze, anche se i numeri e le prestazioni fino ad ora raccontano altro.
