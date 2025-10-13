Islanda, che prestazione contro la Francia: galletti bloccati sul pari. Assist per Gud

Una serata da ricordare per l'Islanda calcistica intera quella vissuta quest'oggi. La Nazionale nordica, infatti, davanti al proprio pubblico ha tenuto testa alla Francia vice-campione del Mondo e strappato uno storico 2-2, scaturito peraltro da un vantaggio durato per tutto il primo tempo. In campo tra le fila locali anche il viola Albert Gudmundsson , autore di una buona prestazione in stile mezzala a tutto campo: dopo la doppietta all'Ucraina di settimana scorsa, l'ex Genoa contro i blues si è reso protagonista grazie all'assist da cui è nato il 2-2 siglato da Hlynsson al 70'.

Dicevamo del primo tempo, che ha visto appunto in vantaggio l'Islanda: i padroni di casa sono andati avanti al 39' con Palsson, che ha sbloccato il match in mischia sugli sviluppi di un calcio piazzato calciato proprio da Gudmundsson. Da lì la Francia non è riuscita subito a rendersi pericolosa per il buon assetto difensivo dei locali, ma con l'inizio della ripresa in campo si è vista un'altra squadra, capace di chiudere l'Islanda in difesa e trovare l'uno-due nel giro di 5', prima con il milanista Nkunku (63') e poi con Mateta (68'). Ma appena 2' dopo il sorpasso transalpino, ci ha pensato Gud a liberare alla conclusione vincente Hlynsson per il 2-2 finale.