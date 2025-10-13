Il Commissario Tecnico dell'Italia U21, Silvio Baldini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Armenia, valevole per la qualificazione agli Europei 2027. Le sue parole sull'attuale rosa a disposizione:
Italia U21, Baldini: “Questo un gruppo straordinario. Turnover? Non esiste”
Le parole del ct dell'Italia Under 21, Silvio Baldini, alla vigilia della gara contro l'Armenia e dopo la vittoria con la Svezia
Questo è un gruppo di ragazzi straordinari, è il massimo allenarli. Dobbiamo ripartire da zero, Armenia diversa dalla Svezia, ma serve lo stesso tipo di prestazione. Va dato il massimo con chiunque.
Poi sul turnover—
In questa squadra non esiste il turnover. L'unica ingiustizia è dover lasciare in tribuna qualcuno. Ci sono cinque cambi, comunque. Le partite oggi si giocano non più in 11, ma in 16.
