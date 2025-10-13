Il Venezuela doveva giocare due amichevoli internazionali durante questa sosta. Tra i 32 convocati del commissario tecnico Oswaldo Vizcarrondo figurava anche il giocatore della Fiorentina Primavera Luis Balbo. Peccato però che il classe 2006 ha chiuso questa sosta con 0' giocati con la Vinotinto. Venerdì la panchina per 90' nella prima amichevole contro l'Argentina all'Hard Rock Stadium di Miami e ieri l'annullamento della seconda partita contro il Belize, in programma per domani al SeatGeek Stadium di Chicago.
Niente Belize per il Venezuela di Balbo. Il 2006 farà ritorno a Firenze
Tra i 32 convocati del commissario tecnico del Venezuela, Oswaldo Vizcarrondo, per le gare contro Argentina e Belize c'era anche il viola Luis Balbo. Peccato che terminerà la sosta delle Nazionali senza aver mai giocato
Il motivo—
Nella giornata di ieri, la federazione venezuelana ha annunciato con un comunicato che l’amichevole in programma mercoledì a Chicago è stata annullata. La cancellazione del match è stata causata "da motivi di forza maggiore addotti dalla società di produzione dell’evento" e, nonostante ci sia stato un tentativo disperato di disputare la gara a Miami (città dell'amichevole con l'Argentina), la partita non si giocherà.
Nelle prossime ore, Luis Balbo farà ritorno a Firenze, senza aver disputato neanche un minuto con il suo Venezuela. La partita di domani, tra l'altro, era una grandissima occasione per il classe 2006 di esordire con la Nazionale maggiore, alla prima convocazione di sempre con i "grandi".
