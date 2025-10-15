La Nazione: “Pioli ha deciso. Kean partirà per Milano solo a una condizione”

La Nazione sulle condizioni fisiche di Moise Kean

Redazione VN 15 ottobre - 06:22

La Nazione si sofferma sul recupero di Moise Kean, alle prese con un infortunio alla caviglia destra: "Occhi puntati su Moise Kean. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se potrà rientrare nell'elenco dei convocati oppure no. Una speranza, a metà settimana, c'è e la Fiorentina vuole coltivarla pur non volendo rischiare alcunché. Tradotto: Kean partirà con la squadra solo se sarà effettivamente recuperato".

La ripresa al Viola Park ha segnato il ritorno di Edin Dzeko ed Eman Kospo, primi a rientrare a Firenze dopo gli impegni con la Bosnia. Nelle prossime ore si aggregheranno anche Pongracic e Gudmundsson, mentre gli Azzurri — tra nazionale maggiore e Under 21 — torneranno domani. È possibile che qualcuno svolga una leggera sgambata già in serata, ma il primo allenamento a ranghi completi è previsto per domani, a tre giorni dalla partenza per Milano.

Buone notizie arrivano dall’infermeria: tutti i giocatori reduci da problemi fisici hanno preso parte alla partitella, compresi Dodo, Fazzini e Sohm, ormai recuperato dalla fascite plantare. Nessuna grande preoccupazione per Pongracic, uscito acciaccato nel match tra Croazia e Gibilterra, anche se resta in ballottaggio con Comuzzo per il ruolo di braccetto destro in difesa.