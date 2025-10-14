Di Natale: “Ok Kean, Retegui, Pio. Ma ricordate che il talento va coltivato”

Antonio "Totò" Di Natale è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. L'ex attaccante dell'Udinese ha detto la sua sull'attacco della Nazionale italiana:
In Italia i grandi giocatori sono sempre nati e abbiamo spesso avuto abbondanza in tutti i ruoli. E' però importante crescere i nostri ragazzi nelle Scuole Calcio, farli lavorare sulla tecnica. Il talento va coltivato
