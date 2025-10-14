Oggi tornano Dzeko e Kospo: altro giorno di riposo per Pongracic

Da domani gruppo al completo

14 ottobre 2025

Saranno Kospo e Dzeko i primi nazionali della Fiorentina che già oggi - giorno della ripresa degli allenamenti dopo 48 ore di libertà - faranno di nuovo capolino al Viola Park. Assieme a loro ovviamente anche Kean, già tornato a Firenze dopo la distorsione alla caviglia di sabato che lo ha messo ko in Nazionale.

Domani sono invece attesi tutti gli altri giocatori (in totale altri sette) che sono stati aggregati alle rispettive selezioni: Pongracic (che ha avuto un giorno di permesso), Gudmundsson oltre ai cinque azzurri tra Nazionale maggiore e Under-21 (Piccoli, Nicolussi, Ndour, Fortini e Martinelli).

Da valutare, in particolare, saranno le condizioni di Pongracic, uscito domenica al 60' della sfida contro Gibilterra per un problema che tuttavia non sembra destare preoccupazioni. Nella seduta di oggi invece l'attenzione sarà focalizzata su Dodo e Fazzini, che dopo aver svolto l'intera scorsa settimana i parte oggi potrebbero tornare in gruppo. Più indietro invece Sohm, ancora alle prese con la fascite plantare. Lo scrive la Nazione.