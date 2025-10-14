Pioli osserva Dodò e Fazzini: oggi si attendono novità sul rientro in gruppo

In casa Fiorentina, dopo due giorni liberi concessi da Stefano Pioli, da oggi parte il piano anti-Milan: l’obiettivo è quello di far punti (e magari una prestazione convincente) in casa della prima in classifica. Ci sarà prima da valutare però le condizioni degli acciaccati, intesi come Fazzini, Dodo e Sohm, che si stanno allenando a parte da una settimana, da capire se riusciranno a rientrare in gruppo già oggi (più dubbi su Sohm, alle prese da due settimane con una fascite plantare); occhio anche alla situazione di Marin Pongracic, uscito al 57’ di Croazia-Gibilterra per un colpo subito che non sembra però preoccupare più di tanto.