In casa Fiorentina, dopo due giorni liberi concessi da Stefano Pioli, da oggi parte il piano anti-Milan: l’obiettivo è quello di far punti (e magari una prestazione convincente) in casa della prima in classifica. Ci sarà prima da valutare però le condizioni degli acciaccati, intesi come Fazzini, Dodo e Sohm, che si stanno allenando a parte da una settimana, da capire se riusciranno a rientrare in gruppo già oggi (più dubbi su Sohm, alle prese da due settimane con una fascite plantare); occhio anche alla situazione di Marin Pongracic, uscito al 57’ di Croazia-Gibilterra per un colpo subito che non sembra però preoccupare più di tanto.
Pioli osserva Dodò e Fazzini: oggi si attendono novità sul rientro in gruppo
I primi rientri dalle Nazionali sono previsti in queste ore, con i due bosniaci, Edin Dzeko ed Eman Kospo (entrambi a riposo nella vittoria di domenica sera a Malta). Domani arriveranno tutti gli altri - compreso Albert Gudmundsson, in campo ieri contro la Francia - e potrà quindi cominciare una full immersion di venticinque giorni: sette partite tra campionato, all’orizzonte c’è soprattutto un poker di sfide (Milan, Rapid Vienna in Conference, Bologna e Inter) che possono delineare la stagione della Fiorentina. Lo scrive il Corriere dello Sport.
