Empoli, che bagarre per la panchina: Pagliuca verso l’esonero. C’è il sostituto

Empoli Fumata bianca rimandata. Alessio Dionisi deve attendere ancora un po’ per tornare sulla panchina dell’Empoli (la sua prima esperienza fu nel 2020-21, quando guidò gli azzurri alla conquista del campionato di B). L’ufficialità dovrebbe arrivare oggi, dopo che saranno stati limati alcuni dettagli per formalizzare la risoluzione del contratto che lo lega al Palermo per altri due anni.

Il nodo sembra legato a una buonuscita che la società rosanero però non vorrebbe pagare. L’accordo tra Dionisi e l’Empoli, invece, è totale. Sarà lui a prendere il posto di Guido Pagliuca, esonerato dalla società toscana ( anche se ancora manca l’ufficialità) solamente dopo 120 giorni di operato in azzurro.

Non è bastata la vittoria contro il Sudtirol a salvare la panchina del tecnico cecinese, dal quale tutti — la proprietà in primis — si aspettava di più. In questi mesi infatti la (rivoluzionata) squadra ha dimostrato più i suoi limiti rispetto a quelle che sono le sue qualità. Gli azzurri hanno palesato scarsa personalità, poca identità di gioco e fantasia, oltre che lacune in fase difensiva tanto che i numeri parlano di ben 13 reti subite in 7 gare.