La Fiorentina ha ufficialmente avviato l’operazione rinnovo per Rolando Mandragora.Dopo settimane di contatti preliminari, la società viola e gli agenti del centrocampista hanno ripreso i colloqui per prolungare il contratto. Stavolta il clima è positivo e la trattativa sembra destinata a procedere rapidamente, a differenza di quanto accaduto lo scorso giugno, quando la dirigenza — concentrata sul mercato e sulla riduzione del monte ingaggi — aveva deciso di rinviare ogni discussione.
Corriere dello Sport
Pradè chiama Mandragora, CorSport: “Via al rinnovo. L’offerta sul piatto”
Secondo quanto trapela dal Viola Park, è arrivato il momento di definire durata e cifre dell’accordo. L’ipotesi più concreta prevede un contratto triennale con opzione per un quarto anno, che porterebbe la scadenza fino al 2028 o, in base a determinate condizioni sportive, addirittura al 2029. Anche l’aspetto economico è stato delineato: l’ingaggio di Mandragorapasserebbe dagli attuali 1,5 milioni di euro (più bonus) a circa 1,8 milioni netti a stagione.
L’attuale contratto del giocatore scade nel giugno 2026, ma può estendersi automaticamente al 2027 se il centrocampista raggiungerà almeno venticinque presenze stagionali da 45 minuti ciascuna. Tuttavia, l’intenzione della Fiorentina è di blindare Mandragora a prescindere da queste clausole, riconoscendone l’importanza nello spogliatoio e il ruolo centrale nel progetto tecnico per le prossime stagioni. Lo scrive il Corriere dello Sport.
