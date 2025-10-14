Pradè chiama Mandragora, CorSport: “Via al rinnovo. L’offerta sul piatto”

La Fiorentina ha ufficialmente avviato l’operazione rinnovo per Rolando Mandragora.Dopo settimane di contatti preliminari, la società viola e gli agenti del centrocampista hanno ripreso i colloqui per prolungare il contratto. Stavolta il clima è positivo e la trattativa sembra destinata a procedere rapidamente, a differenza di quanto accaduto lo scorso giugno, quando la dirigenza — concentrata sul mercato e sulla riduzione del monte ingaggi — aveva deciso di rinviare ogni discussione.