Kean verso il recupero. Pioli conosce i punti deboli del Milan e prepara una sorpresa

Moise Kean è tornato a Coverciano per salutare il mondo Italia e chi l’ha visto, chi ha parlato con lui, è pronto a scommettere che domenica sera a Milano ci sarà. Del resto aveva già scritto sui social una frase abbastanza significativa: “Tornerò molto presto”. Alla caviglia infortunata non sono state riscontrate lesioni, ovviamente toccherà ai medici e ai massaggiatori del Viola Park fare esami più accurati e stabilire il percorso di recupero, ma quella che noi chiamiamo volgarmente “storta” potrebbe essere riassorbita negli altri 5/6 giorni che restano alla sfida cruciale di domenica prossima. Una partita che la Fiorentina non potrà sbagliare, l’acqua si sta pericolosamente avvicinando alla gola e servono reazioni forti. Che Fiorentina sarà? Che gara l’aspetta? Due settimane di stop confondono ancora di più la situazione e le idee, non sarà facile per Pioli, ma neppure per Allegri, preparare questa sfida e far la conta con gli infortunati o i giocatori stanchi di ritorno dalle Nazionali. Il Milan si ritrova senza Saelemaekers, uno dei giocatori più determinanti di questo avvio felicissimo dei rossoneri, autentico dominatore della fascia destra. Ma anche Estupinam, Pulisic e Rabiot lasciano dei dubbi, mentre Leao è rientrato in anticipo dal Portogallo per rispettare i carichi di lavoro post-infortunio muscolare. La Fiorentina, oltre a Kean, dovrà valutare Pongracic alle prese con un problema muscolare con la Croazia, ma anche Dodò, Sohm e Fazzini, che si portano dietro fastidi di vario tipo e si sono allenati a parte. Problemi che si aggiungono a problemi. Dopo la sconfitta con la Roma è calato il silenzio sul Viola Park, un classico di direttori poco avvezzi come Ferrari: nei momenti di difficoltà non sanno cosa dire. Speriamo almeno sappiano cosa fare dietro le quinte per dare una mano pratica, gestionale e psicologica, il famoso supporto della società, fondamentale nei momenti di crisi che finora è mancato.