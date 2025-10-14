Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS esclusive le nostre esclusive Chiarugi a VN: “Classifica imbarazzante. Calo Gosens e Dodò? Non solo colpa loro”

esclusive

Chiarugi a VN: “Classifica imbarazzante. Calo Gosens e Dodò? Non solo colpa loro”

Chiarugi a VN: “Classifica imbarazzante. Calo Gosens e Dodò? Non solo colpa loro” - immagine 1
La Freccia di Ponsacco parla in esclusiva ai nostri microfoni, fra le difficoltà della Fiorentina, e la partita di domenica col Milan
Filippo Caroli Redattore 

Sei giornate di campionato e soli tre punti. La Fiorentina ha assoluta necessità di trovare la prima vittoria in campionato. DOmenica sarà di scena a San Siro, in un match sulla carta quasi proibitivo contro un Milan che sta volando. E per presentare la sfida abbiamo contattato chi ha scritto pagine importantissime sia in viola che in rossonero: Luciano Chiarugi. Le sue dichiarazioni in esclusiva su Violanews:

"Siamo tutti abbastanza delusi, è chiaro. Le aspettative erano alte, la squadra è formata da giocatori importanti e si pensava di poter partire meglio. Però credo che l’organizzazione ci sia, l’importante adesso è trovare la quadra. Pioli deve trovare la formula giusta, quella che riesca a far rendere al meglio questi ragazzi. Alcuni li abbiamo visti anche in nazionale e hanno dimostrato di poter fare cose straordinarie. Abbiamo una rosa completa, coperta in tutti i reparti: serve solo che qualcuno si sblocchi per portarci fuori da questa situazione un po’ difficile."

Si è dato una spiegazione per questa differenza di rendimento tra nazionale e Fiorentina?"Beh, è chiaro che giocare nel campionato italiano è diverso. In nazionale affronti squadre che, magari, ti permettono di esprimerti meglio. Nel nostro campionato invece tutto è più complicato. In questo momento facciamo fatica a trovare la prima vittoria, quella che ci può sbloccare e darci la spinta per uscire da una classifica imbarazzante."

Resta ottimista?

"Assolutamente. Ho grande fiducia in Pioli e nella squadra. La società ha lavorato bene, ogni reparto è coperto e ci sono giocatori importanti. Una vittoria cambierebbe tutto, anche se il calendario non ci aiuta: ora abbiamo il Milan e poi il Bologna. Serve più rabbia, più convinzione. Alcuni giocatori devono dimostrare di avere qualcosa in più rispetto a quanto visto finora. Non possiamo giocare solo mezz’ora e poi calare: bisogna restare dentro la partita fino alla fine"

Ha citato le fasce: in questo momento stanno mancando Dodò e Gosens. Come si spiega questo calo?"Il valore dei giocatori dipende molto dal ritmo e dall’entusiasmo della squadra. Quando questi mancano, tutto diventa più difficile. Anche i migliori possono sembrare spenti. Ma appena ci sblocchiamo, sono convinto che rivedremo una Fiorentina più convinta e più vicina al suo vero valore. Ogni partita oggi è difficile, non ci sono più squadre deboli: serve affrontarle tutte con il piglio giusto, altrimenti non si riesce più a rimediare."

Intuisco che non sarebbe favorevole a un cambio in panchina..."Esatto, perché bisogna capire che il momento è complicato per tutti. Pioli deve essere quello che dà il via alla ripartenza, anche con le sue scelte. Sono arrivati tanti giocatori, soprattutto a centrocampo, e serve tempo per trovare la formazione giusta e far funzionare i moduli al meglio. Serve stabilità e soprattutto il primo risultato positivo."

Domenica c’è il Milan: che avversario è in questo momento? Il peggiore possibile o un’occasione per reagire?"È una partita di cartello. Il Milan con Allegri ha trovato un allenatore esperto, consapevole di cosa serve per vincere. Il gioco è importante, ma in questo momento contano i risultati. La Fiorentina ha le qualità per andare a San Siro e giocarsela. Il Milan è forte, lo dice la classifica, ma per noi può essere un’occasione: uscire con un risultato positivo da lì darebbe una spinta enorme per affrontare il Bologna con un altro spirito."

Si ringrazia Luciano Chiarugi per la consueta disponibilità.

Leggi anche
Possibile che il problema sia la maglia viola?
Kean verso il recupero. Pioli conosce i punti deboli del Milan e prepara una sorpresa

© RIPRODUZIONE RISERVATA