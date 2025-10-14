CorFio: “Kean, Fiorentina rassegnata? Ecco quando dovrebbe tornare in campo”

Il club viola ha chiarito che la risonanza magnetica ha avuto esito negativo, ma la distorsione resta dolorosa e fastidiosa. Kean, pur non avendo la caviglia gonfia,avverte ancora dolore quando appoggia il piede e cammina con difficoltà, motivo per cui nei prossimi giorni seguirà solo terapie e lavoro personalizzato. Ciò significa che qualora tra giovedì e venerdì il dolore fosse sensibilmente diminuito si potrebbe anche azzardare un recupero per la gara col Milan ma, al momento, tutto lascia pensare che non sarà così. Anzi. A oggi la Fiorentina è quasi rassegnata a doverne fare a meno non solo domenica ma anche giovedì a Vienna col il Rapid con la speranza, non la certezza assoluta, di poterlo rivedere in campo nella sfida di domenica 26 col Bologna dell’ex Vincenzo Italiano.