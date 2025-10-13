Kean tranquillizza tutti sui social: “Tornerò presto. Forza azzurri”

Dopo le iniziali ore di paura, adesso Pioli e i tifosi viola possono tirare un sospiro di sollievo. Moise Kean tornerà in campo nel giro di poco e lui stesso ha voluto tranquillizzare tutti sui social

Redazione VN 13 ottobre 2025 (modifica il 13 ottobre 2025 | 15:52)

Sono arrivate buone notizie in mattinata per Moise Kean e per la Fiorentina. La risonanza magnetica a cui l’attaccante viola si è sottoposto ha escluso lesioni o danni seri alla caviglia destra, infortunata durante il primo tempo di Estonia–Italia. Si temeva un problema più grave dopo l’uscita dal campo zoppicante e con evidenti segni di dolore, ma gli esami hanno confermato che si tratta soltanto di una distorsione lieve e sono stati esclusi danni seri.

Kean salterà la gara con Israele di martedì, anche perché ha già lasciato il ritiro azzurro. Rimane in dubbio la sua presenza per la gara di domenica tra Milan e Fiorentina, ma il peggio è stato scongiurato. Proprio in questa ottica, il bomber azzurro ha postato una storia su Instagram, in riferimento alla Nazionale italiana.

Una sua foto mentre esulta con la maglia dell'Italia e una descrizione che lascia tanta speranza per il futuro in Nazionale: "Nessuno può fermare ciò che Dio sta per fare nelle tua vita. Tornerò molto presto. Forza azzurri". Tutto addobbato da due emoji del tornado e del gorilla. Una frase che può far contento anche Stefano Pioli e il popolo viola, visto che l'infortunio, sul momento, pareva molto grave.