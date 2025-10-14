Gazzetta: “Kean oggi valutato dallo staff viola. Ma il messaggio social è chiaro”

Lo staff della Nazionale ieri ha rispedito da Udine a Firenze l'attaccante azzurro che oggi si ripresenterà al Viola Park. La risonanza magnetica effettuata con l'Italia ha escluso danni seri. Il numero 20 viola ieri ha voluto rassicurare i suoi fan con un post su Instagram. «Tornerò presto, forza azzurri». Ma proprio quel «tornerò presto» fa intendere che un recupero per presentarsi alla Scala del calcio domenica sera è difficile da ipotizzare.

Un vero peccato per la Fiorentina perché Keanproprio contro la Roma si era sbloccato e aveva fatto una gran partita. E la stessa cosa aveva fatto sabato in maglia azzurra dove, peraltro, non ha mai smesso di segnare. Oggi verrà valutato dallo staff sanitario del club, ma al momento non filtra ottimismo anche se Moise non vorrebbe mai rinunciare a un palcoscenico come quello di San Siro dove ritroverebbe da avversario il tecnico Massimiliano Allegri che lo ha avuto alla Juve e quest'estate lo avrebbe volentieri ripreso in rossonero. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.