Ilicic durissimo: “Coi fiorentini ho chiuso! Mi criticavano, ma ero scarso? Dai!”

Josip Ilicic non perdona Firenze
Redazione VN

Josip Ilicic è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. L'ex giocatore della Fiorentina ha criticato duramente Firenze e i fiorentini per le critiche ricevute in quelle stagioni al Franchi. Ecco le sue parole:

Mi dispiace dirlo, ma coi fiorentini ho chiuso. Mi hanno criticato quando sono stato due volte il miglior marcatore e il miglior assistman. Ero scarso? Dai. Siamo arrivati quarti e non bastava. La semifinale di Europa League non bastava.

