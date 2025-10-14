Pinamonti: “Ai giovani serve tempo, in Italia estremizzazioni insopportabili”

Andrea Pinamonti, attaccante del Sassuolo, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport.Ecco le sue parole sui giovani e la mentalità italiana:
Non saprei. All'estero lanciano i giovani con costanza senza il clamore mediatico e le esagerazioni che ci sono da noi. lo l'ho provato sulla mia pelle. Ho esordito giovanissimo all'Inter e dopo quindici minuti sembrava dovessi già fare cinquanta gol. Bisogna dare ai giovani il tempo di sbagliare e di crescere. Certe estremizzazioni, specie da quando esistono i social, sono davvero insopportabili
