Moise Kean ci sarà contro il Milan? Questa la grande domanda che attanaglia le menti dei tifosi viola e della società. Il Corriere dello Sport parla di un percorso specifico per far sì che ciò diventi possibile:
CorSport su Kean: “Terapie specifiche al VP. Ecco l’obiettivo per il rientro”
L’attaccante classe 2000 non si è perso d’animo e, dopo aver fatto ritorno a Firenze lunedì di comune accordo con la Nazionale, ha svolto una sessione di terapie specifiche per migliorare la sua condizione. Gli è stato inoltre prescritto un lavoro preciso, così da incoraggiare il processo di recupero. L’obiettivo è bruciare le tappe per tornare a disposizione il prima possibile. Lo vuole Kean e se lo augura Pioli. Il peso specifico del centravanti viola è evidente a tutti, nonostante il periodo di difficoltà vissuto dalla Fiorentina in questi primi mesi della nuova stagione. L'auspicio è di poterlo riavere per la sfida di domenica 26 ottobre contro il Bologna. Kean farà il possibile, lo sta già facendo.
