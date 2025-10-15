La classifica piange, ma il valore della Fiorentina aumenta: che controsenso

Il particolare dato

15 ottobre 2025

C'è un ennesimo dato di assoluto rilievo che stride in modo evidente con la classifica che ha relegato fin qui la Fiorentina tra le peggiori squadre di questo campionato ed è quello relativo all'aumento esponenziale del valore della rosa che la squadra viola ha sviluppato nel corso dell'ultimo anno solare (tra ottobre 2024 e ottobre 2025).

A rivelarlo è il CIES (il più importante centro di ricerca sulle analisi statistiche del calcio) che nel suo ultimo studio ha confermato come la sogietà di Commisso sia in assoluto la prima squadra italiana (nonché la dodicesima a livello europeo) ad aver accresciuto la stima economica del proprio roster nell'arco degli ultimi dodici mesi.

Nello specifico, il dato parla di un salto di 126 milioni di euro netti che ha portato la Fiorentina ad avere un valore complessivo sul mercato pari a 479 milioni di euro, ventottesima società a livello europeo nonché sesta squadra italiana per costo della rosa dietro solo a Inter, Juventus, Milan, Atalanta e Napoli. Un balzo in avanti notevole che, con tutta probabilità, fa riferimento all'esplosione nello scorso campionato di alcuni talenti valorizzati in particolare da Raffaele Palladino, ovvero Moise Kean (autore nell'ultima annata di 25 reti) e Pietro Comuzzo ma anche di altri elementi che - per esempio - hanno ritrovato la Nazionale, come Dodo e anche Gosens.

A primeggiare nella graduatoria relativa all'aumento del valore della rosa ci sono un'inglese, una francese e una tedesca, ovvero Chelsea, Psg ed Eintracht. Lo scrive la Nazione.