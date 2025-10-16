Quanti ko per Allegri. Rabiot salta la Fiorentina, ecco il punto sugli infortuni

Il Milan non è fortunato, ed in questi giorni è alle prese con la valutazione di numerosi infortunati. Uno di questi è Adrien Rabiot, perno fondamentale per i rossoneri, nonostante sia arrivato da pochi mesi. Il francese ha rimediato una contusione al polpaccio in allenamento, ed ha svolto gli esami strumentali. Secondo quando filtra, Adrien Rabiot sarà assente domenica, e sarà rivalutato fra 10 giorni.
Max Allegri dovrà fare i conti con gli infortuni. Contro la Fiorentina mancherà uno dei suoi pupilli
Gli altri infortunati—
Discorso diverso per gli altri giocatori, ovvero Pulisic, Estupinan e Saelemaekers. L'ex Chelsea effettuerà degli esami domani, per capire meglio la sua condizione. Estupinan sta svolgendo delle sedute di allenamento personalizzate. Mentre per Saelemaekers il recupero procede in maniera positiva.
