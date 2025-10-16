Pradè ancora contestato. In cittá spuntano sticker contro di lui

Che il clima attorno a Daniele Pradè sia abbastanza pesante, non è una novità. Il da viola è stato contestato giá al termine della scorsa stagione. L'inizio della gestione Pioli non ha chiaramente rafforzato la sua posizione agli occhi del tifo.
È proprio Pradè ad essere identificato come uno dei principali colpevoli dell'andamento del club. Oggi a Firenze sono spuntati degli adesivi sul dirigente viola. Adesivi che non mostreremo, in quanto non contengono una firma, e che recitavano: "Vattene", con un il volto del ds viola su un corpo da maiale. Il clima attorno a Daniele Pradè si fa sempre più teso.
