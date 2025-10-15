Sui propri canali social, il giornalista di Sky Sport Fabio Caressa ha parlato anche di Fiorentina e dell'inizio difficoltoso in campionato della squadra viola:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola ultime notizie Caressa: “Fiorentina in confusione tecnica ed emotiva. Ma Pioli ce la può fare”
news viola
Caressa: “Fiorentina in confusione tecnica ed emotiva. Ma Pioli ce la può fare”
Le parole di Fabio Caressa sul momento difficile che sta attraversando la Fiorentina di Pioli
La Fiorentina mi sembra in grande confusione tecnica ed emotiva, forse per il fatto che Pioli sia arrivato in ritardo e non sia ancora riuscito ad incidere. Non credo che abbia una squadra neanche costruita così male, ma neanche fenomenale a centrocampo. Però deve mettersi lì, fermarsi, pensare, calmarsi perché la situazione è complicata, deve ritrovare delle certezze perché altrimenti quando cominci a annaspare è faticoso stare a galla. Ma io credo che Pioli ce la possa fare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA