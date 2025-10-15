Pedullà: “Fiorentina-Mandragora, manca solo l’annuncio del rinnovo”

Il rinnovo di Mandragora è sempre più vicino, anzi. Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Alfredo Pedullà, il rinnovo del centrocampista con la Fiorentina è cosa fatta, tanto da dire che manca solo l'annuncio ufficiale.

Durante l'estate il suo nome era stato accostato a diversi club, visto anche il suo contratto in scadenza. Niente di tutto ciò ha avuto un vero e proprio riscontro, e adesso Mandragora ha deciso di affidare il proprio futuro alla Fiorentina