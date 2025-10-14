Sequestro alla Immobile Academy a Torre del Greco per presunti abusi edilizi

La scuola calcio di Ciro Immobile a Torre del Greco è stata sequestrata per abusi edilizi e smaltimento illecito di rifiuti. Indagati sei familiari, non Immobile.

Redazione VN 14 ottobre - 17:02

Brutte notizie per Ciro Immobile. Come riportato da gazzetta.it, la scuola calcio dell’attaccante del Bologna, situata a Torre del Greco, è finita sotto sequestro. L’impianto, noto come Immobile Academy – Centro Sportivo Parlati e inaugurato lo scorso 20 marzo, è al centro di un’indagine condotta dalla Procura di Torre Annunziata.

Secondo quanto emerso, il provvedimento riguarda presunti abusi edilizi e smaltimento illecito di rifiuti speciali. Le persone iscritte nel registro degli indagati sarebbero sei, tra cui alcuni familiari dell’ex capitano della Lazio, ma non lo stesso Immobile. Il sequestro preventivo è stato eseguito dai Carabinieri della Compagnia di Torre del Greco insieme alla Polizia Municipale, su disposizione del gip di Torre Annunziata, dopo la richiesta della Procura.

In una nota ufficiale, la Procura ha spiegato che gli indagati avrebbero eseguito interventi edilizi privi di autorizzazioni urbanistiche e paesaggistiche su un’area soggetta a vincoli ambientali, e gestito in modo irregolare rifiuti speciali pericolosi. Inoltre, per alcune particelle catastali, sarebbe stato effettuato un cambio di destinazione d’uso da zona boscata a parcheggio, tramite sbancamento del terreno e posa di asfalto.

Il procuratore Nunzio Fragliasso ha dichiarato, sempre a gazzetta.it, che le verifiche “hanno permesso di accertare come, su un’area già interessata da vecchie opere abusive mai condonate, siano stati realizzati nuovi interventi non autorizzati, che hanno modificato in modo significativo il territorio”. Il sequestro, ha aggiunto, è stato disposto “per impedire ulteriori effetti dannosi e un aggravamento dell’impatto urbanistico della zona”.