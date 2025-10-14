Piccoli titolare o in panchina con Israele? L’annuncio di Gattuso

A poche ore dalla sfida fra Italia e Israele valida per le qualificazioni mondiali, Rino Gattuso ha parlato ai microfoni della Rai. Il Ct ha annunciato la coppia titolare per quanto riguarda l'attacco, con Roberto Piccoli convocato ma che si accomoderà in panchina:
Giocherà Raspadori con Retegui. Pio Esposito ha un talento cristallino. Sta bene e può aiutarci a gara in corso. Spettatori? Questi
10mila valgono come fossero 40 mila. Sfidare chiusure, file, divieti per venire allo stadio è un atto di amore. Dobbiamo tornare a essere l'Italia. Non siamo mai stati i più forti, neanche quando vincevamo. Lo diventavamo sul campo, con la forza e la volontà e l'unità di intenti
