Bisoli vota Pioli: “Uno dei top in Europa. Cambia tanto, denota intelligenza”

Da tecnico a tecnico
Redazione VN

Il tecnico Pierpaolo Bisoli ha parlato della Fiorentina e di Stefano Pioli in un'intervista ai colleghi di tuttomercatoweb.com: 

Bisogna dare fiducia a Pioli. E' uno dei migliori allenatori d'Europa. Cambia spesso, quando troverà la quadra potrà fare un ottimo campionato. Cambia spesso e questo è sinonimo di intelligenza

