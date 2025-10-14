Questa sera l'Italia sfiderà Israele nel match valido per le qualificazioni ai prossimi mondiali americani. Il Ct gennaro gattuso ha diramato la lista dei convocati per la sfida che si giocherà in una Udine blindata. Entra fra i convocati Piccoli, rimasto in tribuna con l'Estonia, dopo il forfait di Kean. Ancora fuori, invece, l'altro violazzurro Nicolussi Caviglia. Questa la lista completa:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola ultime notizie Italia, i convocati per Israele. Le decisioni su Piccoli e Nicolussi Caviglia
La lista
Italia, i convocati per Israele. Le decisioni su Piccoli e Nicolussi Caviglia
La lista degli uomini che sfideranno la nazionale israeliana
PORTIERI: Donnarumma, Meret, Vicario.
DIFENSORI: Gabbia, Dimarco, Spinazzola, Udogie, Calafiori, Cambiaso, Coppola, Di Lorenzo, Mancini.
CENTROCAMPISTI: Locatelli, Orsolini, Tonali, Cristante, Frattesi, Barella, Cambiaghi.
ATTACCANTI: Retegui, Raspadori, Piccoli, Esposito.
© RIPRODUZIONE RISERVATA