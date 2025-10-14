Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola ultime notizie Italia, i convocati per Israele. Le decisioni su Piccoli e Nicolussi Caviglia

La lista

Italia, i convocati per Israele. Le decisioni su Piccoli e Nicolussi Caviglia

Italia, i convocati per Israele. Le decisioni su Piccoli e Nicolussi Caviglia - immagine 1
La lista degli uomini che sfideranno la nazionale israeliana
Redazione VN

Questa sera l'Italia sfiderà Israele nel match valido per le qualificazioni ai prossimi mondiali americani. Il Ct gennaro gattuso ha diramato la lista dei convocati per la sfida che si giocherà in una Udine blindata. Entra fra i convocati Piccoli, rimasto in tribuna con l'Estonia, dopo il forfait di Kean. Ancora fuori, invece, l'altro violazzurro Nicolussi Caviglia. Questa la lista completa:

PORTIERI: Donnarumma, Meret, Vicario.

DIFENSORI: Gabbia, Dimarco, Spinazzola, Udogie, Calafiori, Cambiaso, Coppola, Di Lorenzo, Mancini.

CENTROCAMPISTI: Locatelli, Orsolini, Tonali, Cristante, Frattesi, Barella, Cambiaghi.

ATTACCANTI: Retegui, Raspadori, Piccoli, Esposito.

Leggi anche
Bisoli vota Pioli: “Uno dei top in Europa. Cambia tanto: denota intelligenza”
Corvino: “La cessione di Pongracic ha aiutato la crescita del Lecce”

© RIPRODUZIONE RISERVATA