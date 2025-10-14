Il retroscena: “Mandragora, Pradè aveva aperto all’addio. E il Napoli…”

Rolando Mandragorasembra essere sempre più vicino al rinnovo di contratto con la Fiorentina. Il centrocampista viola infatti, potrebbe trovare un accordo con Daniele Pradè nei prossimi giorni. Il Corriere dello Sport rivela un piccolo retroscena del mercato estivo proprio sul centrocampista di Pioli:
Mandragora in estate è stato vicino a lasciare la Fiorentina
Se in estate fosse arrivata un’offerta allettante, i dirigenti viola avrebbero pensato eccome all’addio di Mandragora. Tuttavia non si è mai fatto avanti nessuno concretamente, se non il Betis con una proposta ben lontana dalla richiesta di dieci-dodici milioni. C’era stato un sondaggio del Bologna e qualche timido contatto con il Napoli, ma niente più. Il classe ‘97 ha sempre avuto in testa la Fiorentina, squadra che gli è ormai entrata nel cuore e dove spera di rimanere a lungo. Nelle prossime settimane sono attesi ulteriori aggiornamenti: la trattativa per il prolungamento di Mandragora è entrata nel vivo.
