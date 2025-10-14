CorSport: “Kean, ecco la terapia dello staff viola. E Pioli vuole evitare una cosa”

Il Corriere dello Sport sul rientro in campo di Moise Kean

Redazione VN 14 ottobre 2025 (modifica il 14 ottobre 2025 | 08:03)

Moise Kean è tornato ieri a Firenze dopo essersi sottoposto a risonanza magnetica a Udine, che ha escluso lesioni gravi alla caviglia destra infortunata contro l’Estonia. La Federcalcio ha confermato che l’attaccante non ha ancora recuperato completamente e non sarà disponibile per la gara della Nazionale contro Israele. Kean ha lasciato il ritiro azzurro con il morale alto, forte del gol segnato a Tallinn e di una promessa lanciata sui social: «Nessuno può stoppare ciò che Dio sta per farti fare, tornerò molto presto. Forza azzurri».

Alla Fiorentina si respira sollievo: l’infortunio ha causato più paura che danni reali, ma lo staff medico viola, in accordo con quello azzurro, ha deciso di non rischiare nulla. La distorsione alla caviglia richiede infatti prudenza e tempi di recupero gestiti con calma. Pioli non intende forzare il rientrodel suo centravanti, pur sapendo che il Milan è all’orizzonte e che la squadra avrebbe bisogno del suo contributo. Kean salterà con ogni probabilità la sfida di San Siro, mentre il suo recupero sarà valutato giorno per giorno in vista dei prossimi impegni.

Il programma di recupero, stabilito dal team medico del Viola Park, prevede terapie mirate, riposo e una verifica quotidiana della risposta della caviglia. Nessuna lesione o frattura, ma la necessità di eliminare del tutto il dolore prima di tornare in campo. È improbabile che Kean possa essere pronto per il Milan, mentre l’obiettivo realistico diventa la partita del 23 novembre contro il Rapid Vienna in Conference League o, in alternativa, quella del 26 contro il Bologna. Nel frattempo, Pioli potrà contare su Piccoli e Džeko come principali soluzioni offensive per la prossima sfida. Lo scrive il Corriere dello Sport.