Ndour ed i cambi. Baldini spiega: “Abbiamo buttato via un tempo oggi”

"Normalmente queste partite sembrano quelle del giovedì, quando fai un campionato normale, dove la squadra non ha voglia ed è stanca e magari nella ripresa con qualche cambio c'è uno spirito più giusto. Ed è successo così. Per fortuna, perché partite facili oggi non ce ne sono più e di brutte figure se ne possono fare. Ci sono tante insidie nel calcio. In una gara del genere, magari le ammonizioni prese sul 4-1 le rischi sullo 0-0 e poi diventa un'altra partita... Abbiamo buttato via un tempo, ma ci sta. L'ho detto ai ragazzi, nel secondo tempo invece bravi a concretizzare".