Cher Ndour oggi è stato protagonista in Under 21. Un primo tempo movimentato il suo, con un palo, un rigore conquistato e poi sbagliato. Silvio Baldini, tecnico della Nazionale, lo ha sostituito dopo i primi 45'. Le parole dell'allenatore a Rai2 dopo il successo contro l'Armenia:
Ndour ed i cambi. Baldini spiega: “Abbiamo buttato via un tempo oggi”
"Normalmente queste partite sembrano quelle del giovedì, quando fai un campionato normale, dove la squadra non ha voglia ed è stanca e magari nella ripresa con qualche cambio c'è uno spirito più giusto. Ed è successo così. Per fortuna, perché partite facili oggi non ce ne sono più e di brutte figure se ne possono fare. Ci sono tante insidie nel calcio. In una gara del genere, magari le ammonizioni prese sul 4-1 le rischi sullo 0-0 e poi diventa un'altra partita... Abbiamo buttato via un tempo, ma ci sta. L'ho detto ai ragazzi, nel secondo tempo invece bravi a concretizzare".
I cambi: "Ringrazio per i complimenti, ma sono un po' allergico: i complimenti sono come dei sonniferi, ci si addormenta e ci si adagia. Mi piace rimanere sempre sulla corda, essere bravi per il risultato finale. Per essere bravi dobbiamo tagliare un traguardo importante"
