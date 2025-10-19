Retroscena dalla Grecia: il Panathinaikos avrebbe messo nel mirino Daniele Pradè, attuale direttore sportivo della Fiorentina, con l’intenzione di portarlo ad Atene. La notizia arriva dal programma The Green Reporters, trasmesso su Ola Prasina, secondo cui l’idea nascerebbe da un suggerimento di Franco Baldini. L’ex dirigente della Roma, oggi parte dell’organigramma del club greco, ritiene Pradè il profilo ideale per guidare la riorganizzazione sportiva del Pana.
Dalla Grecia: “Il Panathinaikos ha messo nel mirino Pradè come nuovo ds”
Il Panathinaikos avrebbe messo nel mirino Daniele Pradè, attuale direttore sportivo della Fiorentina, con l’intenzione di portarlo ad Atene
La posizione di Pradè a Firenze non è delle più solide, e il possibile trasferimento in Grecia troverebbe terreno fertile anche per l’apprezzamento del presidente Giannis Alafouzos, che lo aveva incontrato lo scorso marzo in occasione degli ottavi di Conference League. La proposta, secondo quanto trapela, sarebbe già sul tavolo del numero uno biancoverde.
