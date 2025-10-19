Viola News
Lettura formazioni: i tifosi del Milan tributano un lungo applauso a Pioli

Il tecnico campione d'Italia nel 2022 è tornato per la prima volta da avversario
Federico Targetti
Un lungo applauso all'annuncio dello speaker di San Siro: questo è stato l'omaggio dei tifosi del Milan presenti a San Siro in occasione della gara contro la Fiorentina, che corrisponde al primo ritorno di Stefano Pioli al Meazza da avversario dopo lo Scudetto vinto nel 2022, l'ultimo in ordine di tempo per il Diavolo.

Il nome di Pioli è stato sottolineato dall'annunciatore, come a chiamare questo momento di gratitudine per quanto ottenuto nel percorso quinquennale che l'allenatore ha condiviso con il mondo rossonero prima della parentesi araba con l'Al-Nassr e del ritorno in Italia e alla Fiorentina.

