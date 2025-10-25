Ambrosini punge Gimenez: “Si possono prendere colpi al volto senza fare scenate”

Durante la telecronaca di Napoli-Inter , Massimo Ambrosini ha lanciato una frecciata ironica a Santiago Gimenez , commentando un contrasto tra Neres e Mkhitaryan : “Si possono anche prendere colpi al volto senza fare scenate”,ha detto l’ex centrocampista, alludendo chiaramente alla caduta del giocatore del Milan dopo il contatto con Parisi in Milan-Fiorentina.

Una battuta che non è passata inosservata, così come quella di Massimo Marianella, che in diretta su Sky, poco prima di Milan-Pisa, aveva commentato con tono ironico: “Contento che Gimenez si sia ripreso da quella botta tremenda che aveva preso contro la Fiorentina, meno male che sta bene.”