Durante la telecronaca di Napoli-Inter, Massimo Ambrosini ha lanciato una frecciata ironica a Santiago Gimenez, commentando un contrasto tra Neres e Mkhitaryan: “Si possono anche prendere colpi al volto senza fare scenate”,ha detto l’ex centrocampista, alludendo chiaramente alla caduta del giocatore del Milan dopo il contatto con Parisi in Milan-Fiorentina.
Ambrosini punge Gimenez: "Si possono prendere colpi al volto senza fare scenate"
Ambrosini punge Gimenez: “Si possono prendere colpi al volto senza fare scenate”
Il commento di Ambrosini in Napoli-Inter con riferimento a quanto accaduto in Milan-Fiorentina
Una battuta che non è passata inosservata, così come quella di Massimo Marianella, che in diretta su Sky, poco prima di Milan-Pisa, aveva commentato con tono ironico: “Contento che Gimenez si sia ripreso da quella botta tremenda che aveva preso contro la Fiorentina, meno male che sta bene.”
L'episodio, per tipo di interpretazione, lascia ancora oggi molti dubbi e perplessità.
