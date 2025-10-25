Monti: “Da Vienna mi porto via la gioventù. Pioli, serve concretezza”

Gianfranco Monti, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha commentato la vittoria della Fiorentina contro il Rapid Vienna, soffermandosi sull’importanza psicologica del successo e sul valore dei giovani. “La determinazione che hanno messo...

Redazione VN 25 ottobre - 18:36

“La determinazione che hanno messo mi ha fatto dire ‘dai ragazzi, forza’. Anche vincendo 1-0 sarebbe andato bene, ma il 3-0 dà ancora più fiducia. Quello che mi fa godere sono i giovani: Fortini, Ndour, Fagioli, Vignolato. Mi danno fiducia, sono il futuro della Fiorentina.”

Monti ha poi sottolineato come il club debba proseguire su questa linea di crescita:

“La Fiorentina ha investito sui giovani, ora vanno inseriti nel modo giusto. Spero che Pioli abbia capito alcune cose: nel calcio serve concretezza, i giocatori devono giocare nel loro ruolo. Se dai loro fiducia e li stimoli, possono fare bene.”

Sull’Europa resta prudente:

“L’Europa in campionato la vedo lontana, ma bisogna uscire presto da questa melma per ritrovare ossigeno mentale. Il Bologna non avrà vita facile, domani sarà dura per entrambi.”

Infine, un pensiero per Vincenzo Italiano:

“Non sono una vedova di nessuno, ma Italiano mi ha fatto divertire. È un bravo allenatore, basta vedere cosa sta facendo a Bologna. Ha portato la Fiorentina a tre finali, e questo va riconosciuto. Credo che, senza Europa, il prossimo anno ci sarà un nuovo assetto dirigenziale.”