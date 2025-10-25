Zwack: “Col Bologna cruciale. Se non fai punti contro l’Inter diventa pesante”

“Si sono visti giocatori nei loro ruoli, forse il mister ha capito come metterli in campo. È chiaro che il Rapid non è il Bologna, ma la partita di domenica è cruciale: se non fai punti, poi con l’Inter diventa davvero pesante. Mi aggrappo a quello che ho visto a Vienna una squadra più ordinata, più aggressiva, con più fame. Serve portare quella energia anche in campionato.”

“Sono sempre stato un estimatore di Italiano. Non ho mai capito certe scelte, ma la sua Fiorentina aveva un’identità precisa, un gioco riconoscibile. Non riesco a parlarne male: ci ha portato in tre finali e ha dato un’impronta chiara. Ha ricevuto insulti ingiustificati, secondo me. Forse ha avuto difficoltà di comunicazione con la città, ma resta un allenatore importante per la storia recente della Fiorentina.”