Sandor Zwack, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha commentato il momento della Fiorentina dopo la vittoria in Conference League contro il Rapid Vienna, guardando già alla delicata sfida di campionato contro il Bologna.
news viola
Zwack: “Col Bologna cruciale. Se non fai punti contro l’Inter diventa pesante”
“Si sono visti giocatori nei loro ruoli, forse il mister ha capito come metterli in campo. È chiaro che il Rapid non è il Bologna, ma la partita di domenica è cruciale: se non fai punti, poi con l’Inter diventa davvero pesante. Mi aggrappo a quello che ho visto a Vienna una squadra più ordinata, più aggressiva, con più fame. Serve portare quella energia anche in campionato.”
Swack ha poi sottolineato l’importanza dell’approccio mentale:
“Contro il Bologna devi essere al 100%, altrimenti ti mettono sotto. Servono intensità, cattiveria e compattezza. Speriamo che la Fiorentina riesca a mantenere questa spinta.”
Infine, un pensiero per Vincenzo Italiano, ex tecnico viola:
“Sono sempre stato un estimatore di Italiano. Non ho mai capito certe scelte, ma la sua Fiorentina aveva un’identità precisa, un gioco riconoscibile. Non riesco a parlarne male: ci ha portato in tre finali e ha dato un’impronta chiara. Ha ricevuto insulti ingiustificati, secondo me. Forse ha avuto difficoltà di comunicazione con la città, ma resta un allenatore importante per la storia recente della Fiorentina.”
© RIPRODUZIONE RISERVATA