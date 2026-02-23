Viola News
Dodò giallo per simulazione, era diffidato. Marelli: “Ammonizione eccessiva”

Un’ammonizione pesante: il brasiliano era infatti diffidato e, con questo provvedimento disciplinare, salterà la sfida contro l’Udinese
Brutte notizie per la Fiorentina in vista della trasferta di Udine. Dodò è stato ammonito nel corso del derby contro il Pisa per simulazione, dopo essere caduto in area nel tentativo di procurarsi un calcio di rigore.

Il direttore di gara non ha avuto dubbi ed ha estratto il cartellino giallo. Un’ammonizione pesante: il brasiliano era infatti diffidato e, con questo provvedimento disciplinare, salterà la sfida contro l’Udinese.

Le parole di Marelli sul giallo

Luca Marelli, ai microfoni di Dazn, ha detto la sua sul giallo di Dodò: "Un po' eccessivo il giallo per simulazione, c'è stato un tocco leggerissimo che certo non costituiva fallo, ma assegnare il cartellino mi sembra una decisione un po' severa"

