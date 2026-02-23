Pubblico delle grandi occasioni, ma c’era da aspettarselo. Una delle sfide più importanti della stagione che coincide con il derby toscano tra Fiorentina e Pisa, un appuntamento che si vive con un sapore speciale.
Fiorentina-Pisa, i numeri del Franchi: superata quota 21mila per il derby
Pubblico delle grandi occasioni per Fiorentina-Pisa al Franchi
Per la gara sono stati staccati 21.896 tagliandi, per un incasso lordo complessivo di 507.176 euro. Numeri di assoluto rilievo, soprattutto considerando l’orario non proprio favorevole: lunedì alle 18.30. Un segnale chiaro di quanto la partita sia sentita.
