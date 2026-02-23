Fiorentina-Pisa, i numeri del Franchi: superata quota 21mila per il derby

Viola News
Pubblico delle grandi occasioni per Fiorentina-Pisa al Franchi
Pubblico delle grandi occasioni, ma c’era da aspettarselo. Una delle sfide più importanti della stagione che coincide con il derby toscano tra Fiorentina e Pisa, un appuntamento che si vive con un sapore speciale.

Per la gara sono stati staccati 21.896 tagliandi, per un incasso lordo complessivo di 507.176 euro. Numeri di assoluto rilievo, soprattutto considerando l’orario non proprio favorevole: lunedì alle 18.30. Un segnale chiaro di quanto la partita sia sentita.

