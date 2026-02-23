Era stata annunciata ed eccola qui. In occasione di Fiorentina-Pisa (SEGUI QUI IL LIVE), la Curva Fiesole ha esposto una coreografia in stile "fiorentino". Ecco la foto con tutte le bandiere della Repubblica Fiorentina, con Ercole e Caco al centro, storica statua di Baccio Bandinelli situata in Piazza della Signoria a Firenze. Sullo striscione la scritta: "Clamor belli civitatis Florentiae", cioè "Il grido di battaglia della città di Firenze". Ecco la foto: