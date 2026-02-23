Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola ultime notizie FOTO – La coreografia: “Il grido di battaglia della città di Firenze”

news viola

FOTO – La coreografia: “Il grido di battaglia della città di Firenze”

FOTO – La coreografia: “Il grido di battaglia della città di Firenze” - immagine 1
Ecco la coreografia della Curva Fiesole per Fiorentina-Pisa
Redazione VN

Era stata annunciata ed eccola qui. In occasione di Fiorentina-Pisa (SEGUI QUI IL LIVE), la Curva Fiesole ha esposto una coreografia in stile "fiorentino". Ecco la foto con tutte le bandiere della Repubblica Fiorentina, con Ercole e Caco al centro, storica statua di Baccio Bandinelli situata in Piazza della Signoria a Firenze. Sullo striscione la scritta: "Clamor belli civitatis Florentiae", cioè "Il grido di battaglia della città di Firenze". Ecco la foto:

FOTO – La coreografia: “Il grido di battaglia della città di Firenze” - immagine 1
FLORENCE, ITALY - FEBRUARY 23: Fans of ACF Fiorentina during the Serie A match between ACF Fiorentina and Pisa SC at Artemio Franchi on February 23, 2026 in Florence, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

 

Leggi anche
In panchina Rugani: prima convocazione in viola per il difensore
Problemi in Curva Fiesole: trave montata e smontata in un giorno

© RIPRODUZIONE RISERVATA