VIOLA NEWS news viola ultime notizie Joseph Commisso: “Orgoglioso di voi. Rimanete umili, uniti e affamati”

Joseph Commisso: “Orgoglioso di voi. Rimanete umili, uniti e affamati”

Le parole del presidente, Joseph Commisso, al termine della vittoria nel derby della sua Fiorentina contro il Pisa
Redazione VN

Il presidente della Fiorentina, Joseph Commisso, ha commentato così la vittoria del viola nel derby sui propri canali social. Le sue parole:

Orgoglioso di questa squadra stasera. Avete giocato con cuore, unità ed orgoglio, onorando la maglia della Fiorentina nella nostra vittoria contro il Pisa. Rimanete umili. Rimanete affamati. Rimanete uniti. Avanti Viola!

