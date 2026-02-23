Viola News
In panchina Rugani: prima convocazione in viola per il difensore

Rugani
L'indicazione era arrivata dallo stesso calciatore in conferenza stampa
Daniele Rugani è a disposizione della Fiorentina per la sfida importantissima contro il Pisa: alla consegna delle distinte ufficiali, il nome del numero 3 viola figura tra le riserve per la prima volta dal suo arrivo all'inizio del mese.

Rugani, del resto, lo aveva detto in conferenza stampa: "Vengo da un momento complicato con due infortuni fastidiosi, sono dieci giorni che sto facendo un lavoro doppio ogni giorno per essere a disposizione già lunedì col Pisa per dare una mano". Lo potrà fare, se servirà, dalla panchina.

