Daniele Rugani è a disposizione della Fiorentina per la sfida importantissima contro il Pisa: alla consegna delle distinte ufficiali, il nome del numero 3 viola figura tra le riserve per la prima volta dal suo arrivo all'inizio del mese.
In panchina Rugani: prima convocazione in viola per il difensore
L'indicazione era arrivata dallo stesso calciatore in conferenza stampa
Rugani, del resto, lo aveva detto in conferenza stampa: "Vengo da un momento complicato con due infortuni fastidiosi, sono dieci giorni che sto facendo un lavoro doppio ogni giorno per essere a disposizione già lunedì col Pisa per dare una mano". Lo potrà fare, se servirà, dalla panchina.
