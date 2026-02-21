Piccolo inconveniente nel montaggio della seconda trave della nuova Curva Fiesole dello Stadio Artemio Franchi. Dopo il varo del primo elemento in acciaio (15 metri di lunghezza per 24 tonnellate) avvenuto mercoledì 18 febbraio, il giorno successivo la trave adiacente è stata montata e poi riportata a terra con l’ausilio di una maxi autogru a causa di un problema di allineamento che impediva il perfetto collegamento tra le strutture.
news viola
Assurdo in Curva Fiesole: trave montata e smontata in un giorno
Un contrattempo che non ha sorpreso tecnici e operai: in giunzioni di elementi così imponenti bastano pochi millimetri per compromettere l’assemblaggio. Il pezzo che ha causato il disallineamento è stato quindi inviato nello stabilimento di Pordenone, dove vengono realizzati i prefabbricati in acciaio, per essere alesato. La prossima settimana è previsto un nuovo tentativo di varo.
La struttura portante della nuova Fiesole sarà composta da cemento armato e acciaio: sosterrà i gradoni prefabbricati destinati ai tifosi viola e fungerà da appoggio per la futura copertura nord, che proteggerà Curva, Tribuna laterale e parte della Maratona. Nel frattempo, gli operai hanno proseguito con altre lavorazioni in cantiere. L’auspicio è che l’episodio resti isolato e non incida sul cronoprogramma dei lavori. Lo riporta il Corriere Fiorentino
© RIPRODUZIONE RISERVATA