Assurdo in Curva Fiesole: trave montata e smontata in un giorno

Un contrattempo che non ha sorpreso tecnici e operai: in giunzioni di elementi così imponenti bastano pochi millimetri per compromettere l’assemblaggio. Il pezzo che ha causato il disallineamento è stato quindi inviato nello stabilimento di Pordenone, dove vengono realizzati i prefabbricati in acciaio, per essere alesato. La prossima settimana è previsto un nuovo tentativo di varo.

La struttura portante della nuova Fiesole sarà composta da cemento armato e acciaio: sosterrà i gradoni prefabbricati destinati ai tifosi viola e fungerà da appoggio per la futura copertura nord, che proteggerà Curva, Tribuna laterale e parte della Maratona. Nel frattempo, gli operai hanno proseguito con altre lavorazioni in cantiere. L’auspicio è che l’episodio resti isolato e non incida sul cronoprogramma dei lavori. Lo riporta il Corriere Fiorentino