Fiorentina, complimenti e grande attenzione: l’invito di Joseph e Catherine

Come di consueto al termine di una vittoria, il Presidente Giuseppe Commisso e sua madre Catherine Commisso hanno fatto i complimenti alla squadra chiamando il Direttore Generale Alessandro Ferrari. Catherine, in particolare, si è complimentata per i giovani che hanno avuto spazio e per la prestazione di Lezzerini. Il Presidente Giuseppe Commisso ha anche invitato il gruppo a mantenere grande attenzione in vista della sfida di lunedì contro il Pisa.