Juve, Spalletti sbotta: “Rigorista? Maremma impestata, facciamo un referendum”

"Maremma impestata, diteci voi come decidere il rigorista. Facciamo un altro referendum su chi deve battere il rigore. Altrimenti si va al manicomio". Spalletti poi spiega le ragioni della sua sfuriata: "L'altra volta (contro il Lecce, ndr) lo ha calciato David e mi avete detto: 'perché Locatelli gli ha dato il pallone? Poi lo ha battuto Yildiz (contro la Cremonese) glielo hanno parato e poi ha segnato, ma tutti: 'Perché ha calciato lui?'. Ora lo abbiamo fatto calciare a Locatelli e mi viene chiesto perché ha battuto lui? Perché Yildiz aveva il pallone in mano prima del rigore? Chiunque lo prenderebbe se gli dovesse capitare. O lo butta via o lo prende in mano, no? È positivo che uno voglia calciarlo ma il rigorista era Locatelli".