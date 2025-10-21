Open Var, De Marco: “Errore in ogni caso, vi spiego”. Poi su Gimenez-Ranieri

Andrea De Marco, responsabile dei rapporti istituzionali CAN A e B, nel corso di Open Var su DAZN ha commentato il rigore dato al Milan contro la Fiorentina domenica sera (IL RACCONTO DELLA SITUAZIONE). Queste le sue parole:
Il commento del responsabile dei rapporti istituzionali CAN A e B, Andrea De Marco, ha commentato così l'episodio in Milan-Fiorentina
Se l'arbitro lo avesse concesso, il Var non sarebbe dovuto intervenire, mentre invece viceversa è una chiamata che è sbagliata per le nostre direttive. Certi calciatori reagiscono come se avessero ricevuto un colpo violento quando vengono toccati, è un comportamento da eliminare. Gli arbitri cercheranno di evitare questi episodi. Quando vieni chiamato al monitor devi immaginarti che può risultare più pesante di quello che è. In questo caso Marinelli ha valutato così e ha sbagliato. L'episodio è simile a quello tra Thuram e Bonny in Juve-Inter, ma in quel frangente né l'arbitro né il Var sono intervenuti. Gimenez su Ranieri? C'è una sorta di calcetto, una sorta di divincolarsi del messicano, ma giusto lasciar correre.
