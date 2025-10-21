Fontana: “Immaginavo una Fiorentina al 5° posto. Presto i risultati”

L'ex calciatore viola, Gaetano Fontana, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare della situazione in casa Fiorentina. Le sue parole:
Difficile vedere la Fiorentina laggiù in fondo. Mi è dispiaciuto anche vedere il dispiacere di Pioli nel dopo gara, proprio perché anche lui stesso non si aspettava questo inizio di campionato. Ci sono tutte le caratteristiche per cui la squadra viola riesca a venir fuori. Non si può prevedere un inizio di campionato del genere, ma ci sono gli elementi per rimettere tutto quanto a posto. In questa squadra ci sono delle capacità e presto ritroverà anche la fiducia e il modo di fare risultati. Ad inizio anno pensavo che la Fiorentina potesse stare dove si trova attualmente il Bologna, o giù di lì, non infondo alla classifica.
