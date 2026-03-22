Ferrara: “L’Inter non può gestire, c’è un problema di condizione”

L'Inter non è in un grandissimo momento di forma. Chivu vuole vincere a Firenze per ritrovare la fiducia, e per scacciare il Napoli a meno 9. Ciro Ferrara ha analizzato il momento dei nerazzurri a Dazn:

"Il problema dell'Interè legato alla condizione della squadra che ha perso qualche certezza e deve continuare a dimostrare di potercela fare sulla linea portata avanti negli ultimi mesi. È di nuovo tempo di accelerare perché quelle dietro stanno correndo e nelle prossime due partite saranno fondamentali. Non puoi pensare di gestire il vantaggio, sarebbe un errore probabilmente. Quando sei in testa c'è molta tensione. Più pressione, al minimo tentennamento si rischia"