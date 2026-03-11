Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Monti: “Non apprezzavo Palladino, ora è forte. Conference obiettivo per i viola”

news viola

Monti: “Non apprezzavo Palladino, ora è forte. Conference obiettivo per i viola”

Palladino
Ecco i commenti di Gianfranco Monti al Pentasport odierno.
Redazione VN

Abbiamo sentito la voce di Gianfranco Monti ai microfoni di Radio Bruno, durante il Pentasport. Ecco come si è espresso:

Palladino non mi piaceva, adesso è migliorato tanto: è diventato un buon allenatore. Ma dei suoi risultati non me ne frega niente, non mi interessa andare a gufare contro di lui.

Conference, obiettivo o intralcio?

—  

In Conference, vorrei che la Fiorentina andasse avanti. Io tengo a questa competizione, tanto è che metterei la formazione migliore. A me Balbo piace da morire, non potrebbe giocare lui? Anche gli stessi Fortini e Kouadio...

In quanto al campionato...

—  

A me spaventa l'atteggiamento della squadra; io voglio ottenere questa salvezza.

 

Leggi anche
Segui “Il Pentasport” di Radio Bruno con la nostra webcam
Fiorentina-Rakow, giovedì alle 21:00. Dove vederla in tv e streaming

© RIPRODUZIONE RISERVATA