Abbiamo sentito la voce di Gianfranco Monti ai microfoni di Radio Bruno, durante il Pentasport. Ecco come si è espresso:
Monti: "Non apprezzavo Palladino, ora è forte. Conference obiettivo per i viola"
Ecco i commenti di Gianfranco Monti al Pentasport odierno.
Palladino non mi piaceva, adesso è migliorato tanto: è diventato un buon allenatore. Ma dei suoi risultati non me ne frega niente, non mi interessa andare a gufare contro di lui.
Conference, obiettivo o intralcio?—
In Conference, vorrei che la Fiorentina andasse avanti. Io tengo a questa competizione, tanto è che metterei la formazione migliore. A me Balbo piace da morire, non potrebbe giocare lui? Anche gli stessi Fortini e Kouadio...
In quanto al campionato...—
A me spaventa l'atteggiamento della squadra; io voglio ottenere questa salvezza.
